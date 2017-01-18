Выживший в авиакатастрофе футболист "Шапекоэнсе" сделал первые шаги без костылей (видео)

Нето является одним из трех футболистов, выживших в катастрофе, которая произошла 29 ноября

Защитник бразильского клуба "Шапекоэнсе" Нето, выживший после авиакатастрофы, продолжает восстановление после случившегося.

31-летний футболист сделал первые шаги без костылей. В этом ему помогает физиотерапевт, который слегка придерживает Нето за руку.

Нето является одним из трех футболистов "Шапекоэнсе", выживших в авиакатастрофе, которая произошла 29 ноября.