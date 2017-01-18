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Выживший в авиакатастрофе футболист "Шапекоэнсе" сделал первые шаги без костылей (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/74_main.1484764156.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/74_tn.1484764156.jpg Футбол Нето является одним из трех футболистов, выживших в катастрофе, которая произошла 29 ноября

Выживший в авиакатастрофе футболист "Шапекоэнсе" сделал первые шаги без костылей (видео)

Сегодня, 22:11

Нето является одним из трех футболистов, выживших в катастрофе, которая произошла 29 ноября

Самолет с футболистами упал в горах Колумбии. Фото AFP
Самолет с футболистами упал в горах Колумбии. Фото AFP

Защитник бразильского клуба "Шапекоэнсе" Нето, выживший после авиакатастрофы, продолжает восстановление после случившегося.

31-летний футболист сделал первые шаги без костылей. В этом ему помогает физиотерапевт, который слегка придерживает Нето за руку.

Нето является одним из трех футболистов "Шапекоэнсе", выживших в авиакатастрофе, которая произошла 29 ноября.
футбол, авиакатастрофа, Шапекоэнсе

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Источник:

Championat.ru

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