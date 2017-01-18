Выживший в авиакатастрофе футболист "Шапекоэнсе" сделал первые шаги без костылей (видео)
Нето является одним из трех футболистов, выживших в катастрофе, которая произошла 29 ноября
Защитник бразильского клуба "Шапекоэнсе" Нето, выживший после авиакатастрофы, продолжает восстановление после случившегося.
31-летний футболист сделал первые шаги без костылей. В этом ему помогает физиотерапевт, который слегка придерживает Нето за руку.
Нето является одним из трех футболистов "Шапекоэнсе", выживших в авиакатастрофе, которая произошла 29 ноября.
Chapecoense plane crash survivor Neto takes first steps without crutches.pic.twitter.com/7ECwqB18IT— 101 Great Goals (@101greatgoals) 18 января 2017 г.
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