Выбитый в Шотландии футбольный мяч нашли в Норвегии

Выбитый во время футбольного матча в Шотландии мяч оказался в Норвегии. Об этом сообщили в письме представителям клуба "Банкс О'Ди", чье имя было написано на мяче.

"Мой друг нашел футбольный мяч с именем вашей команды на берегу моря. Он проплыл довольно далеко. Мы расположены в 1800 километрах от Абердина на острове под названием Ванна, в 10 километрах от Тромсе, столицы Северной Норвегии.

Мяч немного грязный после длительного путешествия, но готов к использованию", – говорится в письме.

Стадион клуба находится на берегу реки Ди и кожаные снаряды нередко улетают в воду, после чего бесследно исчезают. В этот раз мяч вынесло течением в Северное море, а дальше он дрейфовал до побережья Норвегии, где застрял в корягах.