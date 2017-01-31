Второй сбор "Динамо" начнет товарищеским матчем с "Осиеком"

Киевляне встретятся с хорватами 7 февраля в Марбелье

4 февраля киевское "Динамо" отправится на второй зимний тренировочный сбор, который, как и первый, подопечные Сергея Реброва проведут в Марбелье.

Соперником "бело-синих" в первом контрольном матча этого сбора станет хорватский клуб "Осиек". На зимний перерыв "Осиек" ушел, занимая третье место в чемпионате Хорватии.

Этот матч состоится 7 февраля в Футбольном центре Марбельи. Начало игры – в 17:30 по киевскому времени.

Всего же за время второго сбора "Динамо" планируется проведение семи товарищеских матчей.