Второй сбор "Динамо" начнет товарищеским матчем с "Осиеком"
Киевляне встретятся с хорватами 7 февраля в Марбелье
4 февраля киевское "Динамо" отправится на второй зимний тренировочный сбор, который, как и первый, подопечные Сергея Реброва проведут в Марбелье.
Соперником "бело-синих" в первом контрольном матча этого сбора станет хорватский клуб "Осиек". На зимний перерыв "Осиек" ушел, занимая третье место в чемпионате Хорватии.
Этот матч состоится 7 февраля в Футбольном центре Марбельи. Начало игры – в 17:30 по киевскому времени.
Всего же за время второго сбора "Динамо" планируется проведение семи товарищеских матчей.
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