Второй игрок "Баварии" за день объявил о завершении карьеры в конце сезона

Вслед за Хаби Алонсо бутсы на гвоздь повесит Филипп Лам

Капитан "Баварии" Филипп Лам планирует завершить карьеру по окончании сезона.

Сообщается, что 33-летний немец получит пост спортивного директора мюнхенского клуба, который остается вакантным после ухода Маттиаса Заммера летом прошлого года.

За "Баварию" Лам начал выступать на юношеском уровне с 1995 года, а в 2002-м дебютировал за первую команду.

За свою карьеру он 8 раз становился чемпионом Германии, 7 раз выигрывал Кубок страны.

В 2013 году Лам привел "Баварию" к победе в Лиге чемпионов, а в 2014-м сборная Германии, капитаном которой также был Лам, стала чемпионом мира.

Сегодня стало известно, что летом карьеру завершит еще один футболист мюнхенцев Хаби Алонсо.