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Второй игрок "Баварии" за день объявил о завершении карьеры в конце сезона http://www.segodnya.ua/img/article/7894/51_main.1484745628.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/51_tn.1484745628.jpg Футбол Вслед за Хаби Алонсо бутсы на гвоздь повесит Филипп Лам

Второй игрок "Баварии" за день объявил о завершении карьеры в конце сезона

Сегодня, 15:20

Вслед за Хаби Алонсо бутсы на гвоздь повесит Филипп Лам

Филипп Лам. Фото AFP
Филипп Лам. Фото AFP

Капитан "Баварии" Филипп Лам планирует завершить карьеру по окончании сезона.

Сообщается, что 33-летний немец получит пост спортивного директора мюнхенского клуба, который остается вакантным после ухода Маттиаса Заммера летом прошлого года.

За "Баварию" Лам начал выступать на юношеском уровне с 1995 года, а в 2002-м дебютировал за первую команду.

За свою карьеру он 8 раз становился чемпионом Германии, 7 раз выигрывал Кубок страны.

В 2013 году Лам привел "Баварию" к победе в Лиге чемпионов, а в 2014-м сборная Германии, капитаном которой также был Лам, стала чемпионом мира.

Сегодня стало известно, что летом карьеру завершит еще один футболист мюнхенцев Хаби Алонсо.
футбол, чемпионат Германии, Бавария, Филипп Лам

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Источник:

Спорт сегодня

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