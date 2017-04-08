Все голы матча "Тоттенхэм" – "Уотфорд" – 4:0

8 Апреля 2017, 22:09

Обзор матча 32-го тура чемпионата Англии


"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в субботу в Лондоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Сон Хын Мин (44-я и 55-я минуты), также отличились Деле Алли (33) и Эрик Дайер (39).

Чемпионат Англии: таблица, расписание и результаты тура
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Сегодня|Спорт

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