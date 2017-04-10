Вратарь, выбивая мяч, попал в троллейбус

Вчера, 17:02

Забавный эпизод произошел в матче Второй лиги


Во время поединка Второй лиги чемпионата Украины между "Жемчужиной" и "Рухом" вратарь так сильно выбил мяч, что он покинул пределы стадиона и попал в троллейбус.

Матч проходил в Одессе на стадионе "Спартак". Вратарь "Руха" Александр Дяченко просто выбивал мяч за пределы поля, но он полетел так далеко, что попал на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал и этот эпизод только позабавил болельщиков на стадионе.

"Жемчужина" победила со счетом – 2:1 и вышла на первое место в турнирной таблице. 
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FootBoom

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