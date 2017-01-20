Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов – о пользе тяжелой работы на сборах
Голкипер "горняков" и сборной Украины рассказал о впечатлениях от первого в 2017 году тренировочного сбора
– Андрей, поделись впечатлениями о первом этапе предсезонной подготовки.
– Ни для кого не секрет, что на первом этапе сборов закладывается функциональная готовность. Серьезные физические нагрузки, фитнес, беговая работа – все это присутствует в нашей программе. Но мы понимаем, что плоды той работы, которую делаем сейчас, будут видны в следующие месяцы. Поэтому надо хорошо подготовиться, чтобы хватило сил на весь оставшийся сезон.
– Тренер вратарей Антониу Феррейра вводит новые упражнения в тренировки или все элементы хорошо знакомы?
– Большинство упражнений мы знаем, но Антониу всегда старается их как-то разнообразить. Упор делается на игровые моменты. То есть все, что нам понадобится в матче, мы отрабатываем на тренировках. Это мои вторые сборы со штабом Паулу Фонсеки, и уже виден его стиль: полная отдача на тренировках, предельная концентрация в игровых упражнениях. Для него это самое главное.
– Еще одна особенность – команда с первого дня много работает с мячом.
– У каждого наставника свой подход. Лично мне тренировки Фонсеки очень нравятся. Да, они длятся два часа, но эти сессии не утомительные, а интересные. Много игровых упражнений, много разных заданий. Поэтому ребята, поверьте, не скучают.
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