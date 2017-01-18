Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
Вратарь сборной Египта стал самым возрастным в истории Кубка Африки http://www.segodnya.ua/img/article/7893/8_main.1484730229.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/8_tn.1484730229.jpg Футбол Эссам Эль-Хадари по ходу матча заменил основного голкипера сборной Хоссама Хассана

Вратарь сборной Египта стал самым возрастным в истории Кубка Африки

Сегодня, 11:03

Эссам Эль-Хадари по ходу матча заменил основного голкипера сборной Хоссама Хассана

Сборная Египта. Фото AFP
Сборная Египта. Фото AFP

Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари, появившись на поле в игре группового турнира Кубка Африки против сборной Мали, стал самым возрастным футболистом в истории турнира.

44-летний голкипер вошел в игру на 25-й минуте, заменив основного стража ворот египтян Ахмеда Эль-Шенави.

Таким образом, Эль-Хадари побил рекорд своего соотечественника Хоссама Хассана, который принял участие в матче Кубка Африки в 39 лет в 2006 году.

Свой дебют в сборной Египта Эль-Хадари совершил в 1996 году, с тех пор проведя в ее составе 147 матчей.
футбол, Кубок Африки, сборная Египта

Вы сейчас просматриваете новость "Вратарь сборной Египта стал самым возрастным в истории Кубка Африки". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Мали - Египет - 0:0. Фото AFP

Мали и Египет сыграли вничью на Кубке Африки-2017

Вчера, 23:08

Команды не смогли забить голов в матче первого тура

Футбол

Кубок африканских наций стартовал в Габоне. Фото AFP

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 20:24

В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций

Футбол

Гана - Уганда - 1:0. Фото AFP

"Черные звезды" минимально обыграли "Журавлей" на Кубке Африки-2017

Вчера, 20:20

Гол Андре Айю принес сборной Ганы победу над Угандой в матче Кубка африканских наций

Футбол

Болельщики Кубка Африки-2017. Фото AFP

Самые яркие африканские болельщики

Вчера, 19:35

На Кубке Африки-2017 фанаты из разных африканских стран порадовали своими креативными и яркими образами

Мир

ДР Конго - Марокко - 1:0. Фото AFP

Кубок Африки: сборная ДР Конго в меньшинстве обыграла Марокко

16 Января, 23:04

В матче Кубка африканских наций-2017 команда ДР Конго минимально переиграла марокканцев

Мир

Действующий чемпион стартовал в Кубке Африки-2017 с ничьей

16 Января, 20:19

За сборную Кот-д'Ивуара сыграли такие звезды, как Соломон Калу, Серж Орье, Эрик Байи и Вильфрид Бони

Мир

Сборная Сенегала обыграла Тунис на Кубке Африки

15 Января, 23:03

Сенегальцы вышли на первое место в группе

Мир

Перед стартовым свистком. Фото AFP

Алжир и Зимбабве сыграли вничью на Кубке Африки

15 Января, 20:27

Команды забили четыре мяча на двоих

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.