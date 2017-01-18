Вратарь сборной Египта стал самым возрастным в истории Кубка Африки

Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари, появившись на поле в игре группового турнира Кубка Африки против сборной Мали, стал самым возрастным футболистом в истории турнира.

44-летний голкипер вошел в игру на 25-й минуте, заменив основного стража ворот египтян Ахмеда Эль-Шенави.

Таким образом, Эль-Хадари побил рекорд своего соотечественника Хоссама Хассана, который принял участие в матче Кубка Африки в 39 лет в 2006 году.

Свой дебют в сборной Египта Эль-Хадари совершил в 1996 году, с тех пор проведя в ее составе 147 матчей.