Вратарь "Осасуны" установил рекорд чемпионата Испании, отразив два пенальти за 101 секунду

Это не помогло его команде уйти от разгромного поражения от "Атлетико"

Голкипер "Осасуны" Сальваторе Сиригу показал хорошую игру в матче с "Атлетико" (0:3), несмотря на разгромный счет.

В концовке матча итальянец отразил два пенальти: на 89-й минуте он парировал удар Янника Феррейры Карраско, а на 90-й – удар Томаса Парти.

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Оба пенальти поместились в промежуток в 101 секунду – быстрее в истории Примеры два 11-метровых не отбивал ни один вратарь.

Мадридцы в этом сезоне испытывают колоссальные проблемы с реализацией пенальти – 6 последних 11-метровых в примере, назначенных в их пользу, не были реализованы. Всего "Атлетико" не реализовал в этом сезоне 8 пенальти из 13.