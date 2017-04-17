Вратарь "Челси" пропустил матч против "МЮ" из-за травмы, полученной во время съемки в рекламе

Сегодня, 19:00

Тибо Куртуа снялся в промо-ролике НБА

Тибо Куртуа. Фото AFP
Тибо Куртуа. Фото AFP

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа пропустил матч 33-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы лодыжки, полученной во время съемок промо-ролика Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает британское издание Telegraph.

Инцидент произошел 11 апреля на тренировочной базе клуба. Во время игры в баскетбол Куртуа неудачно приземлился, пытаясь поймать мяч.

Помимо матча с "Манчестер Юнайтед" бельгиец может пропустить субботний полуфинал Кубка Англии с лондонским "Тоттенхэмом".
футбол, чемпионат Англии, НБА , Челси Лондон, Тибо Куртуа

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