Вратарь "Челси" бросил беременную девушку ради 19-летней красавицы

Вчера, 12:11

Отец футболиста утверждает, что девушка просто присматривает за его собакой


Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа бросил свою беременную девушку Марту Домингес ради 19-летней красавицы Делани Ройл.

Впрочем, отец футболиста утверждает, что никаких отношений между молодыми людьми нету, Делани просто ухаживает за его собакой.

Как сообщает The Sun, для этого девушка регулярно преодолевает 96 км от своего дома к особняку бельгийского голкипера.

Тибо и Марта познакомилась еще когда он выступал в мадридском "Атлетико". У них уже есть дочь Адриана, которой через месяц исполнится два года, а сейчас девушка находится на восьмом месяце беременности.
футбол, Челси Лондон, Тибо Куртуа

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Источник:

Сегодня|Спорт

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