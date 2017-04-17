Вратарь "Боруссии" раскритиковал УЕФА: "Они думают только о деньгах, а не о людях"

Футболист считает, что матч против "Монако" нужно было перенести на более поздний срок

Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки раскритиковал УЕФА за решение провести матч Лиги чемпионов против "Монако" на следующий день после взрыва бомбы в Дортмунде.

Швейцарец считает, что встречу нужно было перенести на более поздний срок.

"У меня до сих пор проблемы со сном. Когда просыпаюсь, радуюсь тому, что я у себя в постели и что семья со мной.

Во время него [матча с "Монако"] я не мог сосредоточиться. Я был слишком медлителен, было ощущение, что перед моими глазами стоит какая-то завеса. После окончания встречи эмоции шли через край, я видел слезы в глазах всех игроков "Боруссии".

Они [УЕФА] думают только о деньгах, а не о людях", – цитирует Бюрки Kicker.

Накануне матча Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" возле автобуса дортмундцев прогремел взрыв, в результате которого пострадал защитник Марк Бартра.

Встреча, перенесенная на день, завершилась победой "Монако" со счетом 3:2.

Ранее УЕФА раскритиковали игроки "Боруссии" Сократис Папастатопулос и Нури Шахин.