Вратарь "Боруссии" раскритиковал УЕФА: "Они думают только о деньгах, а не о людях"

Сегодня, 20:00

Футболист считает, что матч против "Монако" нужно было перенести на более поздний срок

Роман Бюрки перед матчем с &quot;Монако&quot; разминался в футболке Марка Бартра. Фото AFP
Роман Бюрки перед матчем с "Монако" разминался в футболке Марка Бартра. Фото AFP

Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки раскритиковал УЕФА за решение провести матч Лиги чемпионов против "Монако" на следующий день после взрыва бомбы в Дортмунде.

Швейцарец считает, что встречу нужно было перенести на более поздний срок.

"У меня до сих пор проблемы со сном. Когда просыпаюсь, радуюсь тому, что я у себя в постели и что семья со мной.

Во время него [матча с "Монако"] я не мог сосредоточиться. Я был слишком медлителен, было ощущение, что перед моими глазами стоит какая-то завеса. После окончания встречи эмоции шли через край, я видел слезы в глазах всех игроков "Боруссии".

Они [УЕФА] думают только о деньгах, а не о людях", – цитирует Бюрки Kicker.

Накануне матча Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" возле автобуса дортмундцев прогремел взрыв, в результате которого пострадал защитник Марк Бартра.

Встреча, перенесенная на день, завершилась победой "Монако" со счетом 3:2.

Ранее УЕФА раскритиковали игроки "Боруссии" Сократис Папастатопулос и Нури Шахин.
футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд, Роман Бюрки

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Источник:

Eurosport

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