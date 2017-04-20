Вратарь "Баварии" Нойер из-за перелома ноги выбыл до конца сезона

Сегодня, 17:27

Травму голкипер получил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала"

Мануэль Нойер. Фото AFP
Мануэль Нойер. Фото AFP

У вратаря "Баварии" Мануэля Нойера был подтвержден предварительный диагноз – перелом ноги. Как сообщает официальный сайт клуба, операция стражу ворот не потребуется.

Конечно, мне грустно, что я не смогу помочь команде на финише сезона. Теперь я сосредоточусь на том, чтобы полностью восстановиться как можно быстрее. Это сейчас самое главное для меня", – сказал Нойер.

Нойер получил травму в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Реала" (2:4).
Лига чемпионов, голкипер, чемпионат Германии, Реал Мадрид, Бавария, Мануэль Нойер

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Сегодня|Спорт

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