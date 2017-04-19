Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер в матче Лиги чемпионов сломал ногу
При этом немецкий голкипер провел на поле в Мадриде все 120 минут
Голкипер сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер получил перелом стопы во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщается на официальном сайте "Баварии".
"Реал" во вторник в Мадриде обыграли "Баварию" в дополнительное время со счетом 4:2. По сумме двух матчей испанский клуб вышел в полуфинал турнира.
Согласно результатам первого обследования после матча, у Нойера перелом левой стопы. Более тщательное обследование будет проведено после возвращения клуба в Мюнхен. После этого будет разработана стратегия лечения", – говорится в сообщении "Баварии".
Инцидент, в котором Нойер получил повреждение, не уточняется. Голкипер провел на поле весь матч.
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