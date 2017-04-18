Вратарь "Арминии" перепутал футболистов и отдал голевую передачу сопернику

Сегодня, 16:47

Голкипер выбежал сначала спас свою команду, а потом подвел

Максим забил почти с центра поля. Фото stuttgarter-nachrichten.de
Максим забил почти с центра поля. Фото stuttgarter-nachrichten.de

Голкипер сборной Ирана Даниэль Давари "привез" гол в свои ворота в матче 29-го тура второй Бундеслиги. При счете 1:0 в пользу "Арминии" ее вратарь отдал пас игроку "Штутгарта" Александру Максиму, а тот без раздумий воспользовался подарком голкипера.

С этого мяча началась волевая победа гостей. "Штутгарт" одержал победу со счетом – 3:2.

"Штутгарт" возглавляет вторую Бундеслигу, имея 57 очков в активе. "Арминия" идет 17-й, опережая главного аутсайдера – "Карлсруэ" – на 8 очков.
футбол, чемпионат Германии, Штутгарт, Арминия

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Eurosport

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