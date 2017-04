Вратарь "Арминии" перепутал футболистов и отдал голевую передачу сопернику

Голкипер сборной Ирана Даниэль Давари "привез" гол в свои ворота в матче 29-го тура второй Бундеслиги. При счете 1:0 в пользу "Арминии" ее вратарь отдал пас игроку "Штутгарта" Александру Максиму, а тот без раздумий воспользовался подарком голкипера.

С этого мяча началась волевая победа гостей. "Штутгарт" одержал победу со счетом – 3:2.

"Штутгарт" возглавляет вторую Бундеслигу, имея 57 очков в активе. "Арминия" идет 17-й, опережая главного аутсайдера – "Карлсруэ" – на 8 очков.

Goal of the Night:

Alexandru Maxim for VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld#ArminiaBielefeld #VfBStuttgart #Romania pic.twitter.com/OlUPRWH9UK