Вратарь "Арминии" перепутал футболистов и отдал голевую передачу сопернику
Голкипер выбежал сначала спас свою команду, а потом подвел
Голкипер сборной Ирана Даниэль Давари "привез" гол в свои ворота в матче 29-го тура второй Бундеслиги. При счете 1:0 в пользу "Арминии" ее вратарь отдал пас игроку "Штутгарта" Александру Максиму, а тот без раздумий воспользовался подарком голкипера.
С этого мяча началась волевая победа гостей. "Штутгарт" одержал победу со счетом – 3:2.
"Штутгарт" возглавляет вторую Бундеслигу, имея 57 очков в активе. "Арминия" идет 17-й, опережая главного аутсайдера – "Карлсруэ" – на 8 очков.
Goal of the Night:— World Football (@FootyMotion2) 17 апреля 2017 г.
Alexandru Maxim for VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld#ArminiaBielefeld #VfBStuttgart #Romania pic.twitter.com/OlUPRWH9UK
Вы сейчас просматриваете новость "Вратарь "Арминии" перепутал футболистов и отдал голевую передачу сопернику". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии