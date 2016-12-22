Впервые за 16 лет в чемпионатах Португалии гол забил украинец

Дмитрий Литвин отличился в матче за "Фафе"

Примечательное событие состоялось вчера в Португалии. Впервые за 16 лет в чемпионатах Португалии забил гол украинец.

Случилось это в матче второго по силе дивизиона "Варзим" – "Фафе" 2:1. Счет в матче на 6-й минуте встречи открыл 20-летний защитник гостей Дмитрий Литвин.

Литвин является воспитанником киевского футбола, успел поиграть в системе киевского "Динамо" и киевского "Арсенала". До лета 2015 года он два года играл в составе харьковского "Металлиста", где был капитаном молодежной команды U-19.

До Литвина последним из украинцев, кто забивал в чемпионатах Португалии был игрок "Бенфики" Сергей Кандауров в сезоне 1999/2000 годов.

Отметим, что в текущем сезоне украинец принял участие в 8 матчах чемпионата.