Впервые за 16 лет в чемпионатах Португалии гол забил украинец
Дмитрий Литвин отличился в матче за "Фафе"
Примечательное событие состоялось вчера в Португалии. Впервые за 16 лет в чемпионатах Португалии забил гол украинец.
Случилось это в матче второго по силе дивизиона "Варзим" – "Фафе" 2:1. Счет в матче на 6-й минуте встречи открыл 20-летний защитник гостей Дмитрий Литвин.
Литвин является воспитанником киевского футбола, успел поиграть в системе киевского "Динамо" и киевского "Арсенала". До лета 2015 года он два года играл в составе харьковского "Металлиста", где был капитаном молодежной команды U-19.
До Литвина последним из украинцев, кто забивал в чемпионатах Португалии был игрок "Бенфики" Сергей Кандауров в сезоне 1999/2000 годов.
Отметим, что в текущем сезоне украинец принял участие в 8 матчах чемпионата.
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