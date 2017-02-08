Воспитанник "Динамо" продолжит карьеру в Испании

Украинский футболист Алексей Хахлев пополнил ряды испанского "Алавеса", об этом сообщил отец 18-летнего полузащитника и президент ровненского "Вереса" Алексей Хахлев-старший посредством социальной сети Facebook.

"Хочется, в первую очередь, поблагодарить клуб "Динамо" Киев, который воспитал меня, как футболиста и как личность", – рассказал Хахлев-младший после подписания контракта с "Алавесом".

Известно, что футболист является воспитанником академии киевского "Динамо", которую закончил в прошлом году, но не стал подписывать контракт с командой.

"Алавес" выступает во второй по значимости лиге Испании.