Воспитанник "Динамо" продолжит карьеру в Испании

Сегодня, 17:51

Алексей Хахлев подписал контракт с "Алавесом"

Фото Facebook
Фото Facebook

Украинский футболист Алексей Хахлев пополнил ряды испанского "Алавеса", об этом сообщил отец 18-летнего полузащитника и президент ровненского "Вереса" Алексей Хахлев-старший посредством социальной сети Facebook.

"Хочется, в первую очередь, поблагодарить клуб "Динамо" Киев, который воспитал меня, как футболиста и как личность", – рассказал Хахлев-младший после подписания контракта с "Алавесом".

Известно, что футболист является воспитанником академии киевского "Динамо", которую закончил в прошлом году, но не стал подписывать контракт с командой.

"Алавес" выступает во второй по значимости лиге Испании.
футбол, чемпионат Украины, чемпионат Испании, Динамо Киев, Алавес

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Источник:

isport.ua

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