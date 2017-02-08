"Ворскла" усилилась еще одним игроком "Динамо"

За три сезона в юношеских командах "Динамо" Удод забил пять мячей

Нападающий молодежного состава киевского "Динамо" Михаил Удод продолжит карьеру в полтавской "Ворскле".

Первый этап сборов игрок линии атаки, которому всего за десять дней исполнится 20 лет, проходил с дублерами "Ворсклы", где получил лучшие отзывы от тренеров.

Теперь как минимум год у Михаила будет для того, чтобы доказать тренерам свои претензии на игру в основном составе.

В командах киевского "Динамо" U-19 и U-21 и в "Динамо – 2" за три сезона Михаил Удод сыграл 49 поединков, забив 5 мячей.

Напомним, в "Ворскле" на правах аренды уже выступают Дмитрий Хлебас и Сергей Мякушко.