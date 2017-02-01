"Ворскла" сыграла вничью с седьмой командой Чехии

Полтавчане на сборах в Турции провели спарринг с "Карвиной"

Полтавская "Ворскла" на тренировочном сборе сыграла вничью с чешским клубом "Карвина". Поединок прошел в среду в футбольном центре в турецкой Анталье и завершился со счетом 0:0.

"Карвина" после 16 туров занимает седьмое место в высшем дивизионе чемпионата Чехии. "Ворскла", напомним, идет на шестом месте в украинской Премьер-лиге.

Это был четвертый спарринг "Ворсклы" на зимних сборах. Ранее команда Василия Сачко проиграла болгарскому "Дунаву" (1:5) и польской "Термалике" (0:1), а также выиграла у болгарского "Пирина" (2:1).

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