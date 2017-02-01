"Ворскла" сыграла вничью с седьмой командой Чехии

Сегодня, 16:43

Полтавчане на сборах в Турции провели спарринг с "Карвиной"

&quot;Ворскла&quot; проводит сбор в турецкой Анталье. Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
"Ворскла" проводит сбор в турецкой Анталье. Фото ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" на тренировочном сборе сыграла вничью с чешским клубом "Карвина". Поединок прошел в среду в футбольном центре в турецкой Анталье и завершился со счетом 0:0.

"Карвина" после 16 туров занимает седьмое место в высшем дивизионе чемпионата Чехии. "Ворскла", напомним, идет на шестом месте в украинской Премьер-лиге.

Это был четвертый спарринг "Ворсклы" на зимних сборах. Ранее команда Василия Сачко проиграла болгарскому "Дунаву" (1:5) и польской "Термалике" (0:1), а также выиграла у болгарского "Пирина" (2:1).

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты
товарищеский матч, чемпионат Украины, Ворскла Полтава, чемпионат Чехии, Карвина

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Источник:

Сегодня|Спорт

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