"Ворскла" на год подписала Вячеслава Шарпара

Сегодня, 23:17

29-летний полузащитник прошлый сезон провел в казахстанском "Атырау"

Вячеслав Шарпар подписал контракт с &quot;Ворсклой&quot; и получил 11-й номер. Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
Вячеслав Шарпар подписал контракт с "Ворсклой" и получил 11-й номер. Фото ФК "Ворскла"

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко и спортивный директор клуба Геннадий Слюсарев вручили футболку с 11-м номером новобранцу коллектива Вячеславу Шарпару, который хорошо зарекомендовал себя во время первого зимнего сбора полтавского клуба. Контракт рассчитан на один год.

29-летний полузащитник, известный по своим выступлениям во многих клубах украинской Премьер-лиги, а также в молдавском "Шерифе" и казахстанском "Атырау".
чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Вячеслав Шарпар

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Сегодня|Спорт

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