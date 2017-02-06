"Ворскла" на год подписала Вячеслава Шарпара
29-летний полузащитник прошлый сезон провел в казахстанском "Атырау"
Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко и спортивный директор клуба Геннадий Слюсарев вручили футболку с 11-м номером новобранцу коллектива Вячеславу Шарпару, который хорошо зарекомендовал себя во время первого зимнего сбора полтавского клуба. Контракт рассчитан на один год.
29-летний полузащитник, известный по своим выступлениям во многих клубах украинской Премьер-лиги, а также в молдавском "Шерифе" и казахстанском "Атырау".
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