"Ворскла" на год подписала Вячеслава Шарпара

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко и спортивный директор клуба Геннадий Слюсарев вручили футболку с 11-м номером новобранцу коллектива Вячеславу Шарпару, который хорошо зарекомендовал себя во время первого зимнего сбора полтавского клуба. Контракт рассчитан на один год.

29-летний полузащитник, известный по своим выступлениям во многих клубах украинской Премьер-лиги, а также в молдавском "Шерифе" и казахстанском "Атырау".