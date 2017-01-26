"Ворскла" арендовала у "Динамо" лучшего бомбардира молодежного первенства
Сергей Мякушко до конца сезона будет играть в Полтаве
Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Сергей Мякушко весеннюю часть сезона проведет на правах аренды в полтавской "Ворскле".
В дальнейшем возможно рассмотрение вопроса о продлении сотрудничества.
23-летний футболист последние два года в основном выступал за молодежную команду киевского "Динамо". В нынешнем сезоне сыграл за коллектив Унаи Мельгосы 15 матчей и забил 13 мячей. Сергей является лучшим бомбардиром молодежного первенства.
В прошлом сезоне за первую команду Мякушко провел четыре матча в чемпионате Украины и два в Кубке.
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