"Ворскла" арендовала у "Динамо" лучшего бомбардира молодежного первенства

Вчера, 16:53

Сергей Мякушко до конца сезона будет играть в Полтаве

Сергей Мякушко. Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
Сергей Мякушко. Фото ФК "Ворскла"

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Сергей Мякушко весеннюю часть сезона проведет на правах аренды в полтавской "Ворскле".

В дальнейшем возможно рассмотрение вопроса о продлении сотрудничества.

23-летний футболист последние два года в основном выступал за молодежную команду киевского "Динамо". В нынешнем сезоне сыграл за коллектив Унаи Мельгосы 15 матчей и забил 13 мячей. Сергей является лучшим бомбардиром молодежного первенства.

В прошлом сезоне за первую команду Мякушко провел четыре матча в чемпионате Украины и два в Кубке.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Ворскла Полтава, Сергей Мякушко

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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