"Ворскла" арендовала у "Динамо" лучшего бомбардира молодежного первенства

Сергей Мякушко до конца сезона будет играть в Полтаве

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Сергей Мякушко весеннюю часть сезона проведет на правах аренды в полтавской "Ворскле".

В дальнейшем возможно рассмотрение вопроса о продлении сотрудничества.

23-летний футболист последние два года в основном выступал за молодежную команду киевского "Динамо". В нынешнем сезоне сыграл за коллектив Унаи Мельгосы 15 матчей и забил 13 мячей. Сергей является лучшим бомбардиром молодежного первенства.

В прошлом сезоне за первую команду Мякушко провел четыре матча в чемпионате Украины и два в Кубке.