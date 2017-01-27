Владислав Ващук: "Принято считать, что футболисты – все тупые"

Знаменитый в прошлом защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук продолжает публиковать свои воспоминания.

"Анализировать и еще раз анализировать… Глядя на то, что делает на поле Джордж Веа – темнокожий нападающий из "ПСЖ", я впервые почуствовал себя беспомощным. Техничный, быстрый, длинноногий, абсолютно непредсказуемый – мяч буквально прилипал к его ногам. Движения были настолько необычными, техника непривычной, что я просто не понимал, как строить тактику защиты… Задача была не из легких. Я не мог предсказать его, не чувствовал.



1994. Лига чемпионов. Мне – девятнадцать. И я готовлюсь к матчу "Динамо" – "ПСЖ". Смотрю видео с играми будущего соперника. Тренер – Сабо, к нему особо не подойдешь с вопросами что да как. Достаю тетрадку и делаю первые записи…



"Веа – правоногий, техничный, непредсказуемый, неизвестно что сделает в следующий момент..."



Удивительно, но глядя сейчас на те свои корявые записи, я понимаю, что делал одну из самых важных вещей не только в футболе, но и в бизнесе. Я анализировал. Изучал.



Оба матча с "ПСЖ" мы проиграли. Но Луис Фернандес, тренер французов, в интервью французской прессе сказал, что я хоть и молодой, но очень перспективный игрок. Что не по годам развит, и хорошо себя показал на той позиции, где обычно играют футболисты постарше.



Действительно, на позиции либеро обычно попадают лет после двадцати пяти, тридцати. В девятнадцать на такую позицию игроков ставят редко – тут нужен опыт, мозги, чутье. .. Помню, как гордилась мама, вырезая тогда заметки в газетах. Еще бы – французы про любимого сына написали! Если бы она тогда знала – сколько еще их будет, таких вырезок…



Вот именно с тех пор и появилась привычка записывать свои наблюдения.



Почему-то принято считать, что футболисты – это все тупые малограмотные люди, в футбол играют исключительно ногами, мозги им ни к чему. И забывают одну простую истину. Дураков спорт не терпит. Они в нем надолго не задерживаются.



Понимание этого было привито уже в детской школе, и спасибо огромное моим первым тренерам – Сергиенко Анатолию Петровичу (СКА "Киев") и Крощенко Анатолию Николаевичу ("Динамо") за то, что смогли вложить в мою голову важность и необходимость умения изучать и анализировать противника. За то, что заставляли думать, мыслить, принимать решения. За то, что научили меня тому, что исход поединка не решается одним физическим превосходством.



В девяностых, конечно же, не было тех возможностей, что сейчас. Не было интернета, а видео-нарезки, просматриваемые перед игрой, обычно были не очень информативными. Поэтому оставалось одно – выходить на поле и заниматься быстрым анализом во время игры. Это, кстати, было и неплохо, потому что каждая игра имела свои дополнительные особенности – погодные условия, психологическое состояние команды и т.д.



Конечно же, меня ,как защитника, интересовали те игроки, которые потенциально могли нам забить – нападающие, полузащитники. Всегда интересно было понять стиль их игры, понять где основная угроза. Опекой нападающих я занимался крайне редко, в основном – выполнял фунции "чистильщика". Того ,кто "подчищает" огрехи и ошибки партнеров.



На этой позиции не так важны скорость и выносливость, как умение правильно и быстро оценить обстановку, видеть поле, чувствовать противника . Необходимо быть на месте событий за доли секунды до того, как все начнет происходить.



В идеале, конечно же, мяч до последнего защитника должен доходить, образно говоря, "в крови" – команда должна биться за мяч до последнего. Какой бы ни был хороший последний защитник, один он не выдаст нужного результата. Работать должна вся команда.



Почитал старые записи с предварительной короткой характеристикой моих противников, улыбнулся… Вот некоторые из них. Кстати, последующие игры чаще подтверждали мои выводы, чем опровергали.



Янкер ("Бавария") – твердолобый "броненосец", задача – "проломить" оборону. Вижу цель, не вижу препятствий.



Дель Пьеро ("Ювентус") – наглый, хитрый, дерзкий. Грязный игрок, делает гадости исподтишка. (Вот все подтвердилось. Саню Шовковского двинул втихаря локтем в живот. Арбитр не увидел, а жаль).



Фигу ("Барселона") – техничный, работяга, делает очень большой объем работы.



Ривалдо ("Барселона") – левоногий, техничный, но предсказуемый. Ничего особенного. Быстрый.



Эффенберг ("Боруссия", "Бавария") – нестандартно мыслящий, очень интересный, быть начеку, читать. Вспыльчивый.



Руни ("Эвертон", "Манчестер Юнайтед") – бычок, техника жестковата, пытается давить корпусом, английская школа. Тяжелый, быть готовым к тому, что захочет толкаться, не входить в контакт.



Рауль ("Реал") – играет всегда в чужой площадке, ждет ошибку. Хитрый лис. Провокатор. Может в одиночку решить исход встречи.



Марио Баслер ("Бавария") – стандартный, классический игрок высокого уровня. Следить за стандартами.



Бергкамп ("Арсенал") – хитрый. На вид не быстрый, но может взорваться.



Коллер ("Андерлехт") – высокий, любит цепляться за ноги, падать в штрафной. Хитрый, быть начеку. Тяжелый.



Это только часть из тех записей, что я нашел в той старой тетрадке. В ней практически нет имен футболистов украинского чемпионата, ну разве что игроки "Шахтера".



Кстати, смешная история как-то вышла с Брандао. Проанализировав, я понял, что Брандао – ярко выраженный левоногий. И в одной из игр с "Шахтером", когда Брандао вышел практически на линию штрафной – просто стал ему под левую ногу. И показал –- мол, бей, чего ты… Тот дернулся правой ногой раз, дернулся два, развернулся – и отдал пас назад. Казалось бы – ну бей правой, позиция выгодная, ан нет… Правая – нерабочая.



Так что очень полезно изучать противника перед игрой. Единственное, чего ты никогда в жизни не можешь спрогнозировать – так это того, что тебя будут сознательно калечить. Наплевав на все правила игры. Такое тоже случалось в моей карьере, и не только моей…