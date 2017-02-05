Ветеран сборной Австралии заработал необычное удаление (видео)

37-летний нападающий Тим Кэйхилл, известный выступлениями за "Эвертон", нынче защищает цвета австралийского клуба "Мельбурн Сити".

Ветеран умудрился заработать удаление, готовясь выйти на замену. Кэйхилл бурно отреагировал на решение рефери засчитать автогол в ворота его команды. Сначала лайнсмен зафиксировал офсайд. Но после непродолжительного совещания главный рефери указал на центр поля. Кэйхилл не совладал с эмоциями и был удален.

В составе национальной сборной Австралии Кэйхилл провел 94 поединка, забив 48 мячей.