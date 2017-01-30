"Вест Хэм" требует у перешедшего в "Марсель" Пайе вернуть зарплату за январь

Руководство "Вест Хэма" намерено взыскать с полузащитника Димитри Пайе зарплату за январь перед тем, как тот присоединится к "Марселю", сообщает Sky Sports.

Ранее стороны достигли между собой согласия о возвращении Пайе во французский клуб.

В начале января Пайе заявил, что больше не намерен выступать за "Вест Хэм" и настаивал на своем трансфере. После этого игрок тренировался с молодежной командой и участия в матчах "молотобойцев" не принимал.

Еженедельная зарплата Пайе составляла 125 000 фунтов, также в сентябре 2016 года он получил бонус за лояльность в размере 1 миллиона фунтов.