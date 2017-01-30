Велосипедист чудом спасся от падения с моста, ухватившись за ограждение (видео)

Велосипед упал в русло высохшей реки, а спортсмен повис на девятиметровой высоте

Велогонка в Санта-Барбаре (Калифорния, США) едва не закончилась гибелью одного из участников.

Незадолго до финиша на мосту произошло столкновение двух велосипедистов. Еще один – гонщик и менеджер команды Carefast/Storck Майк Аллек – не смог объехать завал и врезался в них.

В результате его перекинуло через бетонный барьер. Велосипед упал в русло высохшей реки, а сам спортсмен успел ухватиться за край моста в девяти метрах над землей.