Велосипедист чудом спасся от падения с моста, ухватившись за ограждение (видео)

Сегодня, 19:07

Велосипед упал в русло высохшей реки, а спортсмен повис на девятиметровой высоте


Велогонка в Санта-Барбаре (Калифорния, США) едва не закончилась гибелью одного из участников.

Незадолго до финиша на мосту произошло столкновение двух велосипедистов. Еще один – гонщик и менеджер команды Carefast/Storck Майк Аллек – не смог объехать завал и врезался в них.

В результате его перекинуло через бетонный барьер. Велосипед упал в русло высохшей реки, а сам спортсмен успел ухватиться за край моста в девяти метрах над землей.

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Велоспорт

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Источник:

СЭ

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