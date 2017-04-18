Вацко предложил свой вариант формата чемпионата Украины: убираем ненужные матчи

Сегодня, 20:23

Всего каждая команда сыграет минимум 32 матча, максимум – 35 без учета Кубка Украины

Вацко предложил свой вариант формата чемпионата Украины: убираем ненужные матчи

Футбольный комментатор и эксперт Виктор Вацко предложил свой вариант проведения чемпионата Украины.

Напомним, сейчас команды играют в два этапа – после первого команды делятся на две шестерки и разыгрывают чемпионство и места в еврокубках в первой и сохранение прописки во второй.

Ранее Премьер-лига предложила клубам пять вариантов нового чемпионата.

"На мой взгляд, лучший вариант тот, что уменьшает количество матчей, которые не имеют никакого турнирного значения.

1. 1-й этап: 12 команд играют друг с другом в два круга.

2. 2-й этап: распределение, как и сейчас, на две группы по 6 команд. Но очки, набранные на первом этапе, делятся пополам – для поднятия интриги.

3. Первые 4 команды выходят в еврокубки напрямую, (1-2 место – ЛЧ; 3-4 место – ЛЕ). 11-12 команды – прямой вылет (у нас же, за разговорами и декларациями, с первой лиги много желающих и готовых играть в УПЛ).

4. Плей-офф за пятое место от Украины в ЛЕ. "Полуфиналы" 5 место vs 8 место, 6 место vs 7 место на полях команд высших по рейтингу. Победители полуфиналов в финале в двух матчах определяют еще одного участника ЛЕ.

5. Плей-офф за выживание: 10 место vs 3 место 1-й лиги.

Всего каждая команда сыграет минимум 32 матча, максимум – 35. Много ли это, с учетом Кубка Украины, где победитель каждого из этапов определяется в одном матче? Думаю, что нет, и в календарь можно поместить даже с учетом наших климатических условий. Даже в ведущих европейских чемпионатах не так уж и редко проводят туры посреди недели", – написал Вацко.
футбол, чемпионат Украины, Виктор Вацко, премьер-лига

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Сегодня|Спорт

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