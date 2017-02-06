В символическую сборную Кубка Африки вошло только три игрока из команды победителя
Самым ценным футболистом турнира признан камерунец Кристиан Бассогог
Стала известна символическая сборная, составленная из лучших игроков завершившегося в Габоне Кубка африканских наций.
Самым ценным футболистом турнира признан камерунец Кристиан Бассогог, а лучшим игроком финала – его партнер по команде Бенжамен Муканджо.
Приз fair play достался сборной Египта, сообщается на официальном сайте Кубка Африки.
Вратарь: Фабрис Ондоа (Камерун),
Защитники: Кара Мбодж (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Мишель Нгаде-Нгаджуи (Камерун),
Полузащитники: Дэниэл Амарти, Кристиан Атсу (оба – Гана), Бертран Траоре, Шарль Каборе (оба – Буркина-Фасо), Мохамед Салах (Египет),
Нападающие: Кристиан Бассогог (Камерун), Джуниор Кабананга (ДР Конго).
Напомним, победу на турнире добыла сборная Камеруна.
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