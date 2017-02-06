Самым ценным футболистом турнира признан камерунец Кристиан Бассогог, а лучшим игроком финала – его партнер по команде Бенжамен Муканджо.

Вы сейчас просматриваете новость "В символическую сборную Кубка Африки вошло только три игрока из команды победителя". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"