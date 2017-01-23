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В России хотят провести жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле http://www.segodnya.ua/img/article/7910/10_main.1485189054.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/10_tn.1485189054.jpg Футбол Определение групп финальной части мундиаля пройдет 1 декабря

В России хотят провести жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле

Сегодня, 18:30

Определение групп финальной части мундиаля пройдет 1 декабря

В России хотят провести жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что жеребьевку чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, предложено провести 1 декабря в Кремлевском дворце съездов.

"Еще одно серьезное событие будет после Кубка конфедераций. Первого декабря пройдет уже финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу.

Мы предложили в качестве места проведения Кремлевский дворец съездов. Все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку", – сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
футбол, ЧМ-2018

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Источник:

Р-спорт

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