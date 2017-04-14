В результате стычек перед матчем Лиги Европы пострадали 12 человек

Сегодня, 13:54

Пять сотрудников провоохранительных органов получили легкие ранения, двое фанатов оказались в больнице

Из-за беспорядков матч &quot;Лион&quot; - &quot;Бешикташ&quot; начался на 45 минут позже запланированного. Фото AFP
Из-за беспорядков матч "Лион" - "Бешикташ" начался на 45 минут позже запланированного. Фото AFP

Семь человек пострадали и 12 были арестованы в результате беспорядков в Лионе, информирует радиостанция BFMTV.

Инцидент произошел перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы "Лион" – "Бешикташ" (2:1). Трое полицейских и двое жандармов получили легкие ранения. Двое болельщиков были доставлены в больницу с ожогами.

Напомним, пере началом встречи большое число поклонников французского клуба выбежало на поле. Болельщики были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты "Бешикташа".

Президент "Лиона" призвал провести ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с "Бешикташем" без зрителей.
Бешикташ, Лига Европы, Лион

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СЭ

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