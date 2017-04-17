В Питере – ныть!: фаны "Спартака" жестоко потроллили Луческу

Сегодня, 12:18

Московский клуб практически гарантировал себе чемпионство после победы над "Зенитом"

Баннер для Луческу
Баннер для Луческу

Вчера в чемпионате России состоялись матчи 23-го тура. В центральном поединке "Спартак" принимал "Зенит" и победил со счетом – 2:1, что позволило ему оторваться от ЦСКА на 10 очков, а от Зенита на 11.

Фанаты хозяев поля не упустили возможности потроллить наставника "Зенита" Мирчу Луческу, растянув плакат с надписью "В Питере – ныть", кроме того появилась песня с таким же названием адресованная румынскому специалисту.

Мирча Луческу возглавил "Зенит" прошлым летом, однако не смог побороться за чемпионство. Часто тренер всю вину на неудачи команды спихивает на арбитров. 
тренер, футбол, болельщики, чемпионат России, Спартак Москва, Зенит Санкт-Петербург, Мирча Луческу

Вы сейчас просматриваете новость "В Питере – ныть!: фаны "Спартака" жестоко потроллили Луческу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

UA.Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Мирча Луческу. Фото fc-zenit.ru

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу заговорил об отставке из российского "Зенита"

14 Апреля, 12:37

Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что спокойно примет решение об отставке

Футбол

Мирча Луческу. Фото ФК "Зенит"

Мирча Луческу снова критикует судей: "Такое же было в Украине"

31 Марта, 14:20

Экс-наставник "Шахтера" недоволен назначениями на матчи "Зенита", который он сейчас тренирует

Украина

Тренер "Зенита" Мирча Луческу. Фото fc-zenit.ru

Мирча Луческу: "Россия и Украина для меня - одна и та же страна"

27 Декабря 2016, 20:07

Главный тренер "Зенита" считает, что страны разделила "случайность"

Футбол

Мирча Луческу. Фото ФК "Зенит"

Мирча Луческу нашел виновных в слабом выступлении "Зенита"

8 Декабря 2016, 11:32

Наставник питерского клуба считает, что всему виной московские судьи

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования