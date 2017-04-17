В Питере – ныть!: фаны "Спартака" жестоко потроллили Луческу

Московский клуб практически гарантировал себе чемпионство после победы над "Зенитом"

Вчера в чемпионате России состоялись матчи 23-го тура. В центральном поединке "Спартак" принимал "Зенит" и победил со счетом – 2:1, что позволило ему оторваться от ЦСКА на 10 очков, а от Зенита на 11.

Фанаты хозяев поля не упустили возможности потроллить наставника "Зенита" Мирчу Луческу, растянув плакат с надписью "В Питере – ныть", кроме того появилась песня с таким же названием адресованная румынскому специалисту.

Мирча Луческу возглавил "Зенит" прошлым летом, однако не смог побороться за чемпионство. Часто тренер всю вину на неудачи команды спихивает на арбитров.