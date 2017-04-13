В Мадриде произошли столкновения болельщиков "Лестера" и полиции

Вчера, 21:44

Несколько фанатов английского клуба получили ранения

Фото AFP
Фото AFP

Болельщики "Лестера" устроили массовые гуляния на Пласа-Майор – одной из центральных площадей Мадрида – накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Фанаты хором выкрикивали "испанские ублюдки, Гибралтар наш", а также распевали песню "10 немецких бомбардировщиков" времен Второй мировой войны. В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь.

Несколько фанатов английского клуба ранены. Онлайн матча "Атлетико" – "Лестер" здесь.
футбол, Лига чемпионов, Атлетико Мадрид, Лестер

Вы сейчас просматриваете новость "В Мадриде произошли столкновения болельщиков "Лестера" и полиции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Онлайн матча "Атлетико" - "Лестер": Гризманн реализовал пенальти

Вчера, 22:15

Текстовая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов с фото, видео и комментариями

Футбол

Фото ФК "Атлетико"

Где смотреть матч "Атлетико" - "Лестер"

Вчера, 21:31

Список трансляций первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Футбол

Новичок "Лестера". Фото skysports.com

Чемпион Англии "Лестер" подписал контракт с форвардом из любительского клуба

11 Апреля, 14:27

Джош Гордон выступал за "Стаффорд Рейнджерс" в седьмом дивизионе

Футбол

"Эвертон" прервал победную серию "Лестера" при Шекспире

9 Апреля, 20:41

Команды на двоих забили шесть голов

Футбол

Роналду на тренировке. Фото AFP

Андрей Воронин: "Роналду стареет, ставлю на "Баварию"

Вчера, 09:36

В Мюнхене схлестнутся игроки на 1,3 млрд евро, а "матрасникам" грозят голом Варди

Футбол

Пепе травмировался в мадридском дерби. Фото AFP

Звезда "Реала" Пепе сломал два ребра во время матча

8 Апреля, 22:25

Футболист получил травму во втором тайме мадридского дерби "Реал" - "Атлетико"

Футбол

"Реал" - "Атлетико" - 1:1. Фото AFP

Мадридское дерби "Реал" - "Атлетико" завершилось вничью

8 Апреля, 19:18

Команды обменялись голами во втором тайме

Футбол

Криштиану Роналду разминается перед стартом матча "Реал" - "Атлетико" 8 апреля. Фото AFP

Где смотреть мадридское дерби "Реал" - "Атлетико" 8 апреля

8 Апреля, 17:07

Список трансляций центрального матча 31-го тура чемпионата Испании на ТВ и в интернете

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования