В Мадриде произошли столкновения болельщиков "Лестера" и полиции
Несколько фанатов английского клуба получили ранения
Болельщики "Лестера" устроили массовые гуляния на Пласа-Майор – одной из центральных площадей Мадрида – накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".
Фанаты хором выкрикивали "испанские ублюдки, Гибралтар наш", а также распевали песню "10 немецких бомбардировщиков" времен Второй мировой войны. В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь.
Несколько фанатов английского клуба ранены. Онлайн матча "Атлетико" – "Лестер" здесь.
Leicester fans fight police in Madrid. Flares, bottles. "Spanish bastards, Gibraltar is ours!"— The Spain Report (@thespainreport) 12 апреля 2017 г.
Via @PintsandPyropic.twitter.com/hQgLWzYGpr
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