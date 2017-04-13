В Мадриде произошли столкновения болельщиков "Лестера" и полиции

Болельщики "Лестера" устроили массовые гуляния на Пласа-Майор – одной из центральных площадей Мадрида – накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Фанаты хором выкрикивали "испанские ублюдки, Гибралтар наш", а также распевали песню "10 немецких бомбардировщиков" времен Второй мировой войны. В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь.

Несколько фанатов английского клуба ранены. Онлайн матча "Атлетико" – "Лестер" здесь.