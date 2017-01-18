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В Испании составили список лучших игроков, никогда не участвующих в чемпионатах мира http://www.segodnya.ua/img/article/7894/9_main.1484740546.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/9_tn.1484740546.jpg Футбол Первое место в нем занимает либериец Джордж Веа

В Испании составили список лучших игроков, никогда не участвующих в чемпионатах мира

Сегодня, 13:55

Первое место в нем занимает либериец Джордж Веа

Фото AFP
Фото AFP

Испанская Marca составила список десяти лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионатах мира.

Первое место в нем занимает либериец Джордж Веа. На второй строчке расположился валлиец Райан Гиггз, а замкнул тройку Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания).

На чемпионате мира никогда не играли такие звезды как Джордж Бест (Северная Ирландия), Эрик Кантона (Франция), Берндт Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия), Ладислав Кубала (Венгрия/Испания) и Андрей Аршавин (Россия).
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Источник:

Championat.ru

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