В Испании составили список лучших игроков, никогда не участвующих в чемпионатах мира

Первое место в нем занимает либериец Джордж Веа

Испанская Marca составила список десяти лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионатах мира.

Первое место в нем занимает либериец Джордж Веа. На второй строчке расположился валлиец Райан Гиггз, а замкнул тройку Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания).

На чемпионате мира никогда не играли такие звезды как Джордж Бест (Северная Ирландия), Эрик Кантона (Франция), Берндт Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия), Ладислав Кубала (Венгрия/Испания) и Андрей Аршавин (Россия).