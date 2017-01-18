В Испании составили список лучших игроков, никогда не участвующих в чемпионатах мира
Первое место в нем занимает либериец Джордж Веа
Испанская Marca составила список десяти лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионатах мира.
Первое место в нем занимает либериец Джордж Веа. На второй строчке расположился валлиец Райан Гиггз, а замкнул тройку Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания).
На чемпионате мира никогда не играли такие звезды как Джордж Бест (Северная Ирландия), Эрик Кантона (Франция), Берндт Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия), Ладислав Кубала (Венгрия/Испания) и Андрей Аршавин (Россия).
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