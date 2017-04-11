В Испании прямо на поле подрались родители молодых футболистов

Вчера, 23:01

Родители игроков подрались после матча молодежных команд "Валле дель Эбро" и "Логроньес"


В Испании после завершения матча плей-офф между молодежными командами "Валле дель Эбро" и "Логроньес" произошла драка, в которой участвовали родители футболистов.

Во время конфликта один из мужчин ударил женщину по лицу.

В конце марта во время матча юношеского чемпионата Испании по футболу между "Андоррой" и "Эль-Прат" футболисты подрались с болельщиками.
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Источник:

AS.com

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