В Испании прямо на поле подрались родители молодых футболистов
Родители игроков подрались после матча молодежных команд "Валле дель Эбро" и "Логроньес"
В Испании после завершения матча плей-офф между молодежными командами "Валле дель Эбро" и "Логроньес" произошла драка, в которой участвовали родители футболистов.
Во время конфликта один из мужчин ударил женщину по лицу.
В конце марта во время матча юношеского чемпионата Испании по футболу между "Андоррой" и "Эль-Прат" футболисты подрались с болельщиками.
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