В Испании прямо на поле подрались родители молодых футболистов

Родители игроков подрались после матча молодежных команд "Валле дель Эбро" и "Логроньес"

В Испании после завершения матча плей-офф между молодежными командами "Валле дель Эбро" и "Логроньес" произошла драка, в которой участвовали родители футболистов.

Во время конфликта один из мужчин ударил женщину по лицу.

В конце марта во время матча юношеского чемпионата Испании по футболу между "Андоррой" и "Эль-Прат" футболисты подрались с болельщиками.