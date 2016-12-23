В Европе определился последний зимний чемпион футбольной топ-пятерки. Компанию "Реалу", "Челси", "Ювентусу" и французскому открытию "Ницце" могла составить еще одна сенсация этого сезона — "Лейпциг". Однако "Бавария" обломала рога "быкам", разгромив их 3:0, и ушла на каникулы лидером с трехочковым отрывом. "Нам показали урок игры в футбол", — признал тренер "Лейпцига" Ральф Хасенхюттль, некогда игравший в дубле мюнхенского гранда.

Все три гола "Бавария" забила еще до перерыва (Алькантара, 17, Хаби Алонсо, 25, Левандовский, 45), причем пенальти для Левандовского заработал экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста.

Для мюнхенцев это был не матч, а сплошное веселье. Достаточно сказать, что их защитник Хуммельс под конец 2016-го вспомнил, что это год перевоплощений в блондинов, и, последовав примеру Месси и Ярмоленко, перекрасил волосы в белый цвет. Хотя объяснял все другими мотивами: "Еще на Октоберфесте я проиграл приятелю в кегли. Вот и пришлось покраситься. Хотя жена переживала, как я буду выглядеть. Но вроде ничего!".

Алькантара же по ходу матча поднял настроение публике, приняв за своего партнера... Санта-Клауса. А чего? Тот ведь тоже в красном! Футболист сделал передачу на мультяшного дедушку Санту, пробегавшего вдоль поля на электронном рекламном щите, "подключив" его к атаке.