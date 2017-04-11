В "Дженоа" вернули тренера, уволенного всего полтора месяца назад

Под руководством предыдущего тренера "Дженоа" набрал всего четыре очка в шести матчах

Хорват Иван Юрич вернулся на пост главного тренера "Дженоа" спустя полтора месяца после увольнения, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Юрич возглавил "Дженоа" летом 2016 года. В феврале хорват был уволен со своего поста, а его место занял Андреа Мандорлини, подписавший с клубом контракт до июня 2018 года.

Под руководством Мандорлини "Дженоа" набрал четыре очка в шести матчах, и руководство клуба решило вернуть на пост тренера Юрича.

"Дженоа" после 31 матча с 29 очками занимает 16-е место в чемпионате Италии.