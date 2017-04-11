В "Дженоа" вернули тренера, уволенного всего полтора месяца назад

Вчера, 20:30

Под руководством предыдущего тренера "Дженоа" набрал всего четыре очка в шести матчах

Хорват Иван Юрич - снова главный тренер &quot;Дженоа&quot;. Фото genoacfc.it
Хорват Иван Юрич - снова главный тренер "Дженоа". Фото genoacfc.it

Хорват Иван Юрич вернулся на пост главного тренера "Дженоа" спустя полтора месяца после увольнения, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Юрич возглавил "Дженоа" летом 2016 года. В феврале хорват был уволен со своего поста, а его место занял Андреа Мандорлини, подписавший с клубом контракт до июня 2018 года.

Под руководством Мандорлини "Дженоа" набрал четыре очка в шести матчах, и руководство клуба решило вернуть на пост тренера Юрича.

"Дженоа" после 31 матча с 29 очками занимает 16-е место в чемпионате Италии.
тренер, чемпионат Италии, Дженоа

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Источник:

РСпорт

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