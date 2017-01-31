В чемпионате Испании хотят с 2018 года внедрить технологию видеоповторов

Сегодня, 14:14

В матче "Бетис" – "Барселона" судьи не увидели гол Неймара

Гол Неймара не засчитали. Фото AFP
Гол Неймара не засчитали. Фото AFP

В чемпионате Испании в будущем может быть внедрена технология, позволяющая во время спорных моментов матчей определять посредством видеоповторов, пересекал ли мяч линию ворот. Об этом сообщил президент профессиональной футбольной лиги страны Хавьер Тебас после полемики, возникшей после матча 20-го тура Примеры между "Бетисом" и "Барселоной" (1:1).

"Мы всегда ратовали за использование технологии в футболе. Считаем, что в этом случае это наиболее продвинутый вариант. Тестирование технологий уже в процессе. Если ФИФА утвердит использование технологии, то, думаю, с июля 2018 года мы будем применять ее", – сказал Тебас.

На 78-й минуте матча между "Бетисом" и "Барселоной" нападающий каталонцев Неймар при счете 1:0 в пользу андалусской команды пробил по воротам. Мяч пересек линию ворот, после чего его выбил защитник "Бетиса" Айсса Манди. Судьи во главе с главным арбитром Алехандро Хосе Эрнандесом взятие ворот не зафиксировали.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Бетис

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Источник:

Championat.ru

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