В чемпионате Германии судья отдала результативный пас (видео)
"Ассист" рефери стоил "Юниону" победы в матче
Немецкая арбитр Бибиана Штайнхаус случайно ассистировала в голевой атаке в матче второй Бундеслиги между "Унион Берлин" и "Гройтер Фюрт".
Берлинцы выбивали мяч подальше, но на пути оказалась судья, и отдала в итоге оригинальный голевой пас. Фрау Бибиане пришлось выслушать гневную тираду от Феликса Крооса, ведь этот "ассист" стоил "Юниону" победы. Матч завершися вничью – 1:1.
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