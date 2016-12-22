В чемпионате Германии судья отдала результативный пас (видео)

Немецкая арбитр Бибиана Штайнхаус случайно ассистировала в голевой атаке в матче второй Бундеслиги между "Унион Берлин" и "Гройтер Фюрт".

Берлинцы выбивали мяч подальше, но на пути оказалась судья, и отдала в итоге оригинальный голевой пас. Фрау Бибиане пришлось выслушать гневную тираду от Феликса Крооса, ведь этот "ассист" стоил "Юниону" победы. Матч завершися вничью – 1:1.