Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В чемпионате Германии судья отдала результативный пас (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/73_main.1482403083.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/73_tn.1482403083.jpg Футбол "Ассист" рефери стоил "Юниону" победы в матче

В чемпионате Германии судья отдала результативный пас (видео)

Сегодня, 12:34

"Ассист" рефери стоил "Юниону" победы в матче


Немецкая арбитр Бибиана Штайнхаус случайно ассистировала в голевой атаке в матче второй Бундеслиги между "Унион Берлин" и "Гройтер Фюрт".

Берлинцы выбивали мяч подальше, но на пути оказалась судья, и отдала в итоге оригинальный голевой пас. Фрау Бибиане пришлось выслушать гневную тираду от Феликса Крооса, ведь этот "ассист" стоил "Юниону" победы. Матч завершися вничью – 1:1.
футбол, арбитр, чемпионат Германии, рефери

Вы сейчас просматриваете новость "В чемпионате Германии судья отдала результативный пас (видео)". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Футбол 24

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.