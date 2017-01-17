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В чемпионате Англии хотят дисквалифицировать футболистов за симуляцию http://www.segodnya.ua/img/article/7889/98_main.1484652144.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/98_tn.1484652144.jpg Футбол Решение о наказании будет принимать специальная комиссия после просмотра спорных эпизодов

В чемпионате Англии хотят дисквалифицировать футболистов за симуляцию

Сегодня, 13:22

Решение о наказании будет принимать специальная комиссия после просмотра спорных эпизодов

В Англии хотят наказывать за &quot;нырки&quot;. Фото AFP
В Англии хотят наказывать за "нырки". Фото AFP

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает возможность введения дисквалификации за симуляцию.

Руководящий орган должен изучить правила, которые действуют в чемпионате Шотландии, а именно дисквалификацию на два матча за "нырки". Решение о наказании принимает специальная комиссия, которая после игр рассматривает спорные эпизоды.

Председатель футбольной ассоциации Англии Грег Кларк заинтересован в введении данного правила.

Ранее главный тренер "Вест Бромвич" Тони Пьюлис в одном из интервью сказал, что если начать выписывать симулянтам дисквалификации, "нырки" быстро прекратятся.
футбол, чемпионат Англии

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Источник:

Championat.ru

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