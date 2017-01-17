В чемпионате Англии хотят дисквалифицировать футболистов за симуляцию

Решение о наказании будет принимать специальная комиссия после просмотра спорных эпизодов

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает возможность введения дисквалификации за симуляцию.

Руководящий орган должен изучить правила, которые действуют в чемпионате Шотландии, а именно дисквалификацию на два матча за "нырки". Решение о наказании принимает специальная комиссия, которая после игр рассматривает спорные эпизоды.

Председатель футбольной ассоциации Англии Грег Кларк заинтересован в введении данного правила.

Ранее главный тренер "Вест Бромвич" Тони Пьюлис в одном из интервью сказал, что если начать выписывать симулянтам дисквалификации, "нырки" быстро прекратятся.