В Бразилии девушка-арбитр отсудила матч без нижнего белья

Сегодня, 15:26

Денис Буэно поработала на игре любительских команд


Фото Splash News

Фото Splash News

Фото Splash News

Фото Splash News

О поединке бразильских аматорских команд "Десире" и "Спортинг" гудит весь мир. Популярным этот матч сделала лайнсмен Денис Буэно. Девушка работала на поединке в обтягивающей майке и без лифчика. 

На предматчевом фотографировании футболисты не могли сконцентрироваться на указаниях фотографа, поскольку все время пялились на Денис. 

"Многие зацикливаются на моей сексуальности, мне это не нравится. Я предпочла бы, чтобы люди оценивали мой профессионализм", – кокетничает Буэно. 

Менее чем за сутки после матча на Instagram Денис Буэно подписалось более трех тысяч человек и сейчас у нее 18 тысяч подписчиков.
футбол, арбитр, чемпионат Бразилии, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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