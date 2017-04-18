В Бразилии девушка-арбитр отсудила матч без нижнего белья

О поединке бразильских аматорских команд "Десире" и "Спортинг" гудит весь мир. Популярным этот матч сделала лайнсмен Денис Буэно. Девушка работала на поединке в обтягивающей майке и без лифчика.

На предматчевом фотографировании футболисты не могли сконцентрироваться на указаниях фотографа, поскольку все время пялились на Денис.

"Многие зацикливаются на моей сексуальности, мне это не нравится. Я предпочла бы, чтобы люди оценивали мой профессионализм", – кокетничает Буэно.

Менее чем за сутки после матча на Instagram Денис Буэно подписалось более трех тысяч человек и сейчас у нее 18 тысяч подписчиков.