В Англии фанаты забросали поле игрушечными свиньями в знак протеста

Преед матчем "Ковентри Сити" и "Чарльтон Атлетик" на поле выбросили сотни игрушечных свинок

Болельщики клубов "Ковентри Сити" и "Чарльтон Атлетик", которые выступают в третьем английском дивизионе, закидали поле игрушечными свиньями в знак протеста.

Болельщики, недовольные результатами своих команд, протистовали против руководства клубов и забросали поле пластиковыми свиньями.

"Ковентри" идет на последнем месте в турнирной таблице и потерял все шансы остаться в третьем дивизионе. "Чарльтон" (51 очко) – 15-й.

Забрасывание игрушечными свиньями происходит в чемпионате Англии не впервые – пять месяцев назад аналогичный протест прошел во время матча "Чарльтон" – "Ковентри".