ФОТОФАКТ. Ужасная травма полузащитника "Барселоны"

Сегодня, 15:16

Рафинья Алькантара столкнулся c вратарем собственной команды

Рафинья в матче против &quot;Атлетика&quot;. Фото AFP
Рафинья в матче против "Атлетика". Фото AFP

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара пропустит ответный полуфинальный матч Кубка Испании с "Атлетико" 7 февраля.

23-летний хавбек был вынужден покинуть поле на 54-й минуте матча 21-го тура испанской Примеры с "Атлетиком" (3:0) из-за случайного столкновения с голкипером сине-гранатовых Марком-Андре тер Штегеном.

В результате Рафинья получил рассечение лба, а также перелом носа.
травма, футболист, Барселона

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. Ужасная травма полузащитника "Барселоны"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования