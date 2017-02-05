ФОТОФАКТ. Ужасная травма полузащитника "Барселоны"
Рафинья Алькантара столкнулся c вратарем собственной команды
Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара пропустит ответный полуфинальный матч Кубка Испании с "Атлетико" 7 февраля.
23-летний хавбек был вынужден покинуть поле на 54-й минуте матча 21-го тура испанской Примеры с "Атлетиком" (3:0) из-за случайного столкновения с голкипером сине-гранатовых Марком-Андре тер Штегеном.
В результате Рафинья получил рассечение лба, а также перелом носа.
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