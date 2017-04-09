Ужасная ошибка вратаря в чемпионате Мексики

Вчера, 15:33

Голкипер "Пуэблы" прозевал за спиной игрока соперников

Фиерро подкараулил вратаря. Фото Record
Фиерро подкараулил вратаря. Фото Record

В матче чемпионата Мексики вратарь "Пуэблы" Кристиан Кампестрини пропустил гол после собственного ляпа. На третьей добавленной ко второму тайму минуте он, пытаясь выбить мяч, отпустил его далеко от себя. В это время из-за спины выскочил Карлос Фиерро, отобрал мяч и поразил пустые ворота.

Этот гол Фиерро принес победу в матче "Гвадалахаре Чивас" – 3:2.

В национальном чемпионате "Гвадалахара Чивас" идет на первом месте, "Пуэбла" – последняя.
футбол, вратарь, чемпионат Мексики

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СЭ

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