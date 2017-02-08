"Ужас какой": футболисту Тарасу Степаненко зашили колено (фото)

Повреждение футболист получил во время матча с "Дебреценом" (2:1) в Португалии

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко в одной из социальных сетей показал, как ему зашили колено. По всей видимости, повреждение футболист получил во время матча с "Дебреценом" (2:1) за третье место на турнире Atlantic Сup.

"Бывает и такое. Но хорошо ,что доктор мастер своего дела", – прокомментировал Степаненко.

В четверг "Шахтер" проведет товарищеский матч с португальским "Риу Аве" (начало – в 12:30).

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