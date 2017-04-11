Уволенный за драку в ночном клубе игрок перешел в команду Федецкого

Вчера, 17:20

Кевин Гросскройц с нетерпением ждет выступлений за "Дармштадт"

Кевин Гросскройц. Фото sv98.de
Кевин Гросскройц. Фото sv98.de

Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Кевин Гросскройц подписал контракт с "Дармштадтом", сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним полузащитником рассчитано до июня 2019 года.

- Я с нетерпением жду выступлений за "Дармштадт". Главный тренер Торстен Фрингс уверен в моих силах, он убедил меня, что этот переход – верный шаг. Я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде на пути к успеху, – сказал Гросскройц.

Предыдущим клубом Гросскройца был "Штутгарт", который он покинул в начале марта после скандала с дракой в ночном клубе.

"Дармштадт", за который выступают украинцы Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 15 очков.
футбол, чемпионат Германии, Кевин Гросскройц, Дармштадт

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Источник:

Sportbox

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