Уволенный за драку в ночном клубе игрок перешел в команду Федецкого

Кевин Гросскройц с нетерпением ждет выступлений за "Дармштадт"

Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Кевин Гросскройц подписал контракт с "Дармштадтом", сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним полузащитником рассчитано до июня 2019 года.

- Я с нетерпением жду выступлений за "Дармштадт". Главный тренер Торстен Фрингс уверен в моих силах, он убедил меня, что этот переход – верный шаг. Я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде на пути к успеху, – сказал Гросскройц.

Предыдущим клубом Гросскройца был "Штутгарт", который он покинул в начале марта после скандала с дракой в ночном клубе.

"Дармштадт", за который выступают украинцы Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 15 очков.