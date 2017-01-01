Усик "Дед Мороз" Коноплянка с шампанским: новогодние фото украинских спортсменов (фото)

Наши спортсмены встречали Новый год по всему миру

Украинские спортсмены, а также наши футбольные легионеры на своих страницах в соцсетях поделились со своими подписчиками своим новогодним настроением со всеми.

Кто-то на праздники отправился в теплые края, а кто-то, наоборот, вернулся на родину и встречал 2017-й в кругу семьи и родных.