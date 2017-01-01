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Усик "Дед Мороз" Коноплянка с шампанским: новогодние фото украинских спортсменов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/43_main.1483264962.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/43_tn.1483264962.jpg Футбол Наши спортсмены встречали Новый год по всему миру

Усик "Дед Мороз" Коноплянка с шампанским: новогодние фото украинских спортсменов (фото)

Сегодня, 12:02

Наши спортсмены встречали Новый год по всему миру

Фото Instagram
Фото Instagram

Украинские спортсмены, а также наши футбольные легионеры на своих страницах в соцсетях поделились со своими подписчиками своим новогодним настроением со всеми.

Кто-то на праздники отправился в теплые края, а кто-то, наоборот, вернулся на родину и встречал 2017-й в кругу семьи и родных.

  • Игрок "Шахтера" Руслан Малиновский встречал Новый год со свей девушкой в Чехии
  • Капитан "Зари" Никита Каменюка с Дедом Морозом
  • Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук со своей дочуркой
  • Украинская синхронистка Анна Волошина
  • Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов со своей семьей
  • Боксер Александр Усик в роли Деда Мороза
  • Полузащитник "Байера" Владлен Юрченко со своей второй половинкой
  • "Легионеры" из Германии Денис Олейник и Евгений Коноплянка
  • Конкурент Усика на роль Деда Мороза - Евгений Коноплянка
  • Парагваец из "Динамо" Дерлис Гонсалес со свей семьей
  • Бомбардир сборной Украины Артем Кравец с женой Анной встречал Новый год в Испании
  • Молодой талант "Динамо" Виктор Цыганков
  • Экс-капитан украинской сборной Анатолий Тимощук встречал Новый год в оригинальных носках
  • Игрок "Шахтера" Дентиньо с семьей поздравил всех с Новых годом
  • "Горняк" Максим Малышев со свей девушкой
  • Синхронистка Александра Сабада отправилась за новогодним настроением во Флориду
  • Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко со своей женой Маргаритой
  • Просто Артем Милевский
  • Игрок "Днепра" Валерий Лучкевич в компании своейдевушки
  • Дом защитника "Шахтера" Сергея Кривцова посетили настоящие Дед Мороз и Снегурочка
  • Игрок "Локерена" Сергей Болбат со своей девушкой
  • Лидер "Шахтера" Ярослав Ракицкий с женой Ольгой
  • Бразилец из "Динамо" Данило Силва со своей женой
новый год, украинские спортсмены

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Сегодня|Спорт

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