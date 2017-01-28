Уругвайский футболист сделал себе тату с изображением Роналдо

Сегодня, 17:40

Абель Эрнандес пока не прокомментировал свой поступок

Татуировка Роналдо на ноге Эрнандеса. Фото Twitter
Татуировка Роналдо на ноге Эрнандеса. Фото Twitter

Нападающий "Халл Сити" Абель Эрнандес сделал себе оригинальную татуировку на ноге – портрет бывшего бразильского форварда Роналдо.

Изображение бразильца впервые увидели на ноге футболиста в ответном матче полуфинала Кубка Англии против "МЮ".

Абель Эрнандес – победитель Кубка Америки-2011 в составе сборной Уругвая. Нападающий – рекордсмен команды по числу голов на Кубке Конфедераций (4).

Свой поступок Эрнандес пока не прокомментировал.
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Источник:

Eurosport

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