Уругвайский футболист сделал себе тату с изображением Роналдо

Абель Эрнандес пока не прокомментировал свой поступок

Нападающий "Халл Сити" Абель Эрнандес сделал себе оригинальную татуировку на ноге – портрет бывшего бразильского форварда Роналдо.

Изображение бразильца впервые увидели на ноге футболиста в ответном матче полуфинала Кубка Англии против "МЮ".

Абель Эрнандес – победитель Кубка Америки-2011 в составе сборной Уругвая. Нападающий – рекордсмен команды по числу голов на Кубке Конфедераций (4).



Свой поступок Эрнандес пока не прокомментировал.