Умер первый тренер Лионеля Месси

Сегодня, 17:41

Эрнесто Веккьо работал с детскими командами в "Ньюэллс Олд Бойз"

Тренер Эрнесто Веккьо. Фото Rosario3.com
Тренер Эрнесто Веккьо. Фото Rosario3.com

Ушел из жизни Эрнесто Веккьо – первый тренер нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси.

Специалист умер в возрасте 65 лет в Росарио. Эрнесто Веккьо тренировал Месси, когда Лео делал первые шаги в "Ньюэллс Олд Бойз". Веккьо работал с подростковыми командами до последних дней жизни.

"Я начал с ним работать, когда Лео играл на маленьких площадках в спортивном комплексе "Белла Виста". Именно там он показал, что обладает определенной техникой, которая отличалась от всех остальных", – сказал Веккьо в одном из своих интервью.
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Источники:

Championat.ru, AS.com

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