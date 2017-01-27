Умер первый тренер Лионеля Месси
Эрнесто Веккьо работал с детскими командами в "Ньюэллс Олд Бойз"
Ушел из жизни Эрнесто Веккьо – первый тренер нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси.
Специалист умер в возрасте 65 лет в Росарио. Эрнесто Веккьо тренировал Месси, когда Лео делал первые шаги в "Ньюэллс Олд Бойз". Веккьо работал с подростковыми командами до последних дней жизни.
"Я начал с ним работать, когда Лео играл на маленьких площадках в спортивном комплексе "Белла Виста". Именно там он показал, что обладает определенной техникой, которая отличалась от всех остальных", – сказал Веккьо в одном из своих интервью.
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