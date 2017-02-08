Ультрас "Металлиста" заявили, что фаны "Райо Вальекано" воевали на Донбассе

Ультрас харьковского "Металлиста" поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, трансфер которого из "Бетиса" и "Райо Вальекано" стал одним из главных скандалов в европейском футболе в этом году.

В заявлении ультрас в Facebook также говорится о том, что у них есть "достоверная информация" о том, что около десятка представителей ультрас "Вальекано" воевали за террористов на востоке Украины.

В свете событий в Испании с Романом Зозулей мы уже высказывали безоговорочную поддержку нашему футболисту. Естественно, мы не можем молча смотреть на то, как стимулируемые кацапами анархо-коммунисты из испанских околофутбольных рядов отрабатывают нефтерубли. К Роме мы относимся с крайним уважением за его гражданскую позицию. Не смотря на то, что до недавнего времени он был лидером нашего главного футбольного оппонента – ФК "Днепр" – мы рады знакомству с ним в постреволюционный период и видим в нем единомышленника и побратима.

Нас очень злит (не огорчает, не расстраивает, а именно, бл*дь, злит до белого каления) ситуация с соплежуйством наших чиновников как в министерствах, так и в ФФУ.

Мы требуем от Министерства иностранный дел, от Министерства информационной политики и Федерации футбола Украины достойной и непримеримой реакции на подобные выпады.

Кроме того, у нас есть достоверная информация о том, что около десятка представителей ультрас Валекано воевали за террористов на востоке Украины. Они благополучно вернулись в Испанию, были задержаны полицией и... оштрафованы на какие-то смешные суммы за недоказанностью. Почему, бл*дь, об этом пишем мы как о про*бе Украины, а не вы прилагаете усилия и отчитываетесь о хорошей работе с реальными сроками террористам??!! Мы своих не бросаем и будем за Зозулю стоять до конца, а чем вы занимаетесь?

Если вы не в состоянии защитить спортсмена, игрока национальной сборной, патриота и волонтера с большой буквы, то вы как минимум профнепригодны и должны уйти, а как максимум пособники оккупационным информ атакам на украинцев и Украину. Работайте!!!