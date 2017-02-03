Ультрас "Бетиса" встретили Зозулю в Севилье: "Это твой дом"

Ультрас "Бетиса" с правой идеологией встали на защиту украинского нападающего Романа Зозули, трансфер которого в "Райо Вальекано" сорвался из-за "левых" фанатов мадридского клуба.

Зозуля прибыл в Севилью во второй половине дня рейсом из Мадрида. В аэропорту его встречало несколько фанатов "Бетиса" с сообщением "Это твой дом".

Напомним, что ситуация с будущим Романа Зозули должна проясниться в понедельник, 6 февраля. Он либо перейдет в "Райо" на правах аренды несмотря на протесты местных фанатов, либо вернется в "Бетис".

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