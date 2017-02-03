Ультрас "Бетиса" встретили Зозулю в Севилье: "Это твой дом"

Сегодня, 22:36

Фанаты испанского клуба с "правой" идеологией встали на защиту украинца

Зозуля вернулся в Севилью. Фото as.com
Зозуля вернулся в Севилью. Фото as.com

Ультрас "Бетиса" с правой идеологией встали на защиту украинского нападающего Романа Зозули, трансфер которого в "Райо Вальекано" сорвался из-за "левых" фанатов мадридского клуба.

Зозуля прибыл в Севилью во второй половине дня рейсом из Мадрида. В аэропорту его встречало несколько фанатов "Бетиса" с сообщением "Это твой дом".

Напомним, что ситуация с будущим Романа Зозули должна проясниться в понедельник, 6 февраля. Он либо перейдет в "Райо" на правах аренды несмотря на протесты местных фанатов, либо вернется в "Бетис".

Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

ультрас, чемпионат Испании, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

Вы сейчас просматриваете новость "Ультрас "Бетиса" встретили Зозулю в Севилье: "Это твой дом"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования