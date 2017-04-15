"Украинское дерби" в Германии и другие матчи Бундеслиги

Сегодня, 13:20

Чемпионат Германии: расписание и результаты 29 тура, таблица Бундеслиги

&quot;Шальке&quot; в воскресенье на выезде сыграет с &quot;Дармштадтом&quot;. Фото facebook.com/S04
"Шальке" в воскресенье на выезде сыграет с "Дармштадтом". Фото facebook.com/S04

В этот уикенд в чемпионате Германии будут сыграны матчи 29-го тура Бундеслиги.

В субботу "Байер" Владлена Юрченко примет лидера чемпионата "Баварию".

В воскресенье состоится матч "Дармштадт" – "Шальке", в составе которых есть украинские футболисты. За "Дармштадт" выступают Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский, за "Шальке" – Евгений Коноплянка.

Суббота, 15 апреля:

16:30 "Аугсбург" – "Кельн"

16:30 "Боруссия" Д – "Айнтрахт"

16:30 "Вольфсбург" – "Ингольштадт"

16:30 "Майнц" – "Герта"

16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"

16:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" М

19:30 "Байер" – "Бавария"

Воскресенье, 16 апреля:

16:30 "Вердер" – "Гамбург"

18:30 "Дармштадт" – "Шальке"

Таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 28 21 5 2 71-15 68
2  ЛЕЙПЦИГ 28 18 4 6 51-30 58
3  ХОФФЕНХАЙМ 28 13 12 3 51-28 51
4  БОРУССИЯ Д 28 14 8 6 59-32 50
5  ГЕРТА 28 13 4 11 37-34 43
6  ФРАЙБУРГ 28 12 5 11 36-47 41
7  КЕЛЬН 28 10 10 8 41-34 40
8  БОРУССИЯ М 28 11 6 11 34-36 39
9  АЙНТРАХТ
 28 10 8 10 28-30 38
10  ШАЛЬКЕ
 28 10 7 11 37-32 37
11  ВЕРДЕР 28 10 6 12 44-48 36
12  БАЙЕР 28 10 5 13 42-44 35
13  ГАМБУРГ 28 9 6 13 28-51 33
14  ВОЛЬФСБУРГ 28 8 6 14 27-42 30
15  МАЙНЦ 28 8 5 15 36-47 29
16  АУГСБУРГ 28 7 8 13 26-45 29
17  ИНГОЛЬШТАДТ 28 8 4 16 31-47 28
18  ДАРМШТАДТ 28 4 3 21 19-56 15
чемпионат Германии, Бавария, Евгений Коноплянка, Байер, Артем Федецкий, Шальке, Денис Олейник, Владлен Юрченко, Игорь Березовский, Дармштадт

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Сегодня|Спорт

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