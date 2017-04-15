"Украинское дерби" в Германии и другие матчи Бундеслиги
Чемпионат Германии: расписание и результаты 29 тура, таблица Бундеслиги
В этот уикенд в чемпионате Германии будут сыграны матчи 29-го тура Бундеслиги.
В субботу "Байер" Владлена Юрченко примет лидера чемпионата "Баварию".
В воскресенье состоится матч "Дармштадт" – "Шальке", в составе которых есть украинские футболисты. За "Дармштадт" выступают Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский, за "Шальке" – Евгений Коноплянка.
Суббота, 15 апреля:
16:30 "Аугсбург" – "Кельн"
16:30 "Боруссия" Д – "Айнтрахт"
16:30 "Вольфсбург" – "Ингольштадт"
16:30 "Майнц" – "Герта"
16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"
16:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" М
19:30 "Байер" – "Бавария"
Воскресенье, 16 апреля:
16:30 "Вердер" – "Гамбург"
18:30 "Дармштадт" – "Шальке"
Таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|28
|21
|5
|2
|71-15
|68
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|28
|18
|4
|6
|51-30
|58
|3
|ХОФФЕНХАЙМ
|28
|13
|12
|3
|51-28
|51
|4
|БОРУССИЯ Д
|28
|14
|8
|6
|59-32
|50
|5
|ГЕРТА
|28
|13
|4
|11
|37-34
|43
|6
|ФРАЙБУРГ
|28
|12
|5
|11
|36-47
|41
|7
|КЕЛЬН
|28
|10
|10
|8
|41-34
|40
|8
|БОРУССИЯ М
|28
|11
|6
|11
|34-36
|39
|9
| АЙНТРАХТ
|28
|10
|8
|10
|28-30
|38
|10
| ШАЛЬКЕ
|28
|10
|7
|11
|37-32
|37
|11
|ВЕРДЕР
|28
|10
|6
|12
|44-48
|36
|12
|БАЙЕР
|28
|10
|5
|13
|42-44
|35
|13
|ГАМБУРГ
|28
|9
|6
|13
|28-51
|33
|14
|ВОЛЬФСБУРГ
|28
|8
|6
|14
|27-42
|30
|15
|МАЙНЦ
|28
|8
|5
|15
|36-47
|29
|16
|АУГСБУРГ
|28
|7
|8
|13
|26-45
|29
|17
|ИНГОЛЬШТАДТ
|28
|8
|4
|16
|31-47
|28
|18
|ДАРМШТАДТ
|28
|4
|3
|21
|19-56
|15
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