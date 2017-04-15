"Украинское дерби" в Германии и другие матчи Бундеслиги

В этот уикенд в чемпионате Германии будут сыграны матчи 29-го тура Бундеслиги.

В субботу "Байер" Владлена Юрченко примет лидера чемпионата "Баварию".

В воскресенье состоится матч "Дармштадт" – "Шальке", в составе которых есть украинские футболисты. За "Дармштадт" выступают Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский, за "Шальке" – Евгений Коноплянка.

Суббота, 15 апреля:

16:30 "Аугсбург" – "Кельн"

16:30 "Боруссия" Д – "Айнтрахт"

16:30 "Вольфсбург" – "Ингольштадт"

16:30 "Майнц" – "Герта"

16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"

16:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" М

19:30 "Байер" – "Бавария"

Воскресенье, 16 апреля:

16:30 "Вердер" – "Гамбург"

18:30 "Дармштадт" – "Шальке"

Таблица чемпионата Германии: